Aktien New York Schluss: Steuersenkungs-Hoffnungen treiben Kurse an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre jüngste Schwäche eindrucksvoll abgeschüttelt. Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, wonach die Regierung schon bald die Steuern senken könnte, drängten negative Faktoren wie die insgesamt enttäuschenden Geschäftsberichte der Unternehmen, mäßige amerikanische Konjunkturdaten und die anhaltenden politischen Unsicherheiten in den Hintergrund.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus. Zum Schluss stand er 0,85 Prozent im Plus bei 20 578,71 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gewann 0,76 Prozent auf 2355,84 Punkte und der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 legte um 0,81 Prozent auf 5443,53 Zähler zu./gl/he