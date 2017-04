Aktien New York Schluss: Technologie-Werte mit weiteren Rekorden - Dow verliert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Technologie-Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag weitere Rekorde erreicht. Der NASDAQ 100 rückte bis auf fast 5600 Punkte vor, der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) bis auf 6074 Punkte. Vor allem die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) lösten Begeisterung aus.

Zum Handelsschluss stand der Nasdaq 100 0,22 Prozent höher bei 5583,53 Punkten. Der Nasdaq Composite gab seine Gewinne aus dem frühen Geschäft allerdings vollständig ab. Er schloss kaum verändert mit minus 0,02 Prozent auf 6047,61 Zählern.

DOW MIT POSITIVER WOCHEN- UND MONATSBILANZ

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) präsentierte sich weiter träge. Mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 20 940,51 Punkten ging der Leitindex ins Wochenende. Die Wochenbilanz ist mit plus 1,9 Prozent aber ebenso positiv wie der Monatsgewinn von 1,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P-500-Index (S&P 500) ging es am Freitag ebenfalls um 0,19 Prozent nach unten auf 2384,20 Punkte./ajx/he