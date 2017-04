Aktien New York Schluss: Technologiewerte haussieren - Dow kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag erneut verstärkt bei Technologiewerten zugegriffen. Die Tech-Indizes Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und NASDAQ 100 erreichten im Verlauf abermals Rekordstände. Am Ende des Tages notierten sie mit plus 0,39 Prozent auf 6048,94 Punkten beziehungsweise plus 0,54 Prozent auf 5571,28 Punkten nur ganz knapp darunter.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) tat sich indes mit dem nachhaltigen Überwinden der 21 000-Punkte-Marke schwer. Er schloss mit plus 0,03 Prozent auf 20 981,33 Punkten kaum verändert. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) rückte um 0,06 Prozent auf 2388,77 Punkte vor. Dämpfend wirkten die weiter nachgebenden Ölpreise.

US-Präsident Donald Trump ist an diesem Samstag 100 Tage im Amt. Er hat viel versprochen, aber wenig eingelöst. Die am Vorabend von seinem Finanzminister Steven Mnuchin genannten Eckpunkte zu den Steuerplänen sind Marktteilnehmern immer noch nicht konkret genug. Ansonsten hielt die Berichtssaison die Anleger auch an diesem Donnerstag wieder mit einer großen Menge an Unternehmensbilanzen auf Trab./ajx/he