Aktien New York Schluss: Überwiegend freundlich - Dow gibt leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag überwiegend zugelegt. Bei den Technologiewerten fiel das Plus besonders deutlich aus. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor hingegen 0,13 Prozent auf 20 913,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P-500-Index (S&P 500) ging es um 0,17 Prozent auf 2388,33 Punkte nach oben. Der NASDAQ 100 gewann sogar 0,83 Prozent auf 5629,63 Punkte.

Das Handelsvolumen fiel unterdurchschnittlich aus. An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten geht das Geschäft erst am Dienstag wieder los./he