Aktien New York Schluss: Verluste nach Details aus dem Fed-Protokoll

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weitere geplante geldpolitische Änderungen seitens der US-Notenbank hat die US-Börsen am Mittwoch belastet. Im späteren Handelsverlauf gaben sie ihre frühen Gewinne ab und drehten in die Verlustzone.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit minus 0,20 Prozent auf 20 648,15 Punkte nicht weit von seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der S&P 500 büßte 0,31 Prozent auf 2352,95 Punkte ein. Der NASDAQ 100, der - wie auch der breit gefasste Nasdaq Composite - im Tagesverlauf eine neue Bestmarke erreicht hatte, sank letztlich um 0,40 Prozent auf 5418,52 Punkte. Letztlich drückten doch noch Details aus dem Protokoll der US-Notenbank Fed auf die Stimmung der Anleger./ck/he