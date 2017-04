Aktien New York Schluss: Verluste vor der Osterpause

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich mit Verlusten in das verlängerte Osterwochenende verabschiedet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor am Gründonnerstag bei ruhigem Handel 0,67 Prozent auf 20 453,25 Punkte. Er rutschte damit erstmals seit Ende März wieder unter 20 500 Punkte und verlor auf Wochensicht rund 1 Prozent.

Angesichts der geopolitischen Risiken im Zuge der Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien oder der drohenden Eskalation im Konflikt mit Nordkorea hielten sich die Anleger merklich zurück. Nach mehreren Raketentests befürchten Beobachter, dass das weitgehend isolierte Land einen neuen Atomwaffentest unternehmen könnte - möglicherweise sogar zum 105. Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung am Ostersamstag. In Afghanistan setzten die Amerikaner derweil erstmals die größte Bombe ihres Arsenals ein.

Der Goldpreis zog an, für den S&P 500 ging es indes um 0,68 Prozent auf 2328,95 Punkte abwärts. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 sank um 0,44 Prozent auf 5353,59 Punkte./ag/he