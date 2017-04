Aktien New York Schluss: Weiter keine Richtungsentscheidung an der Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der ruhige Handel auch zu Beginn der verkürzten Karwoche fortgesetzt. Kurz vor Beginn der Berichtssaison halten sich die Anleger zurück, zumal auch die geopolitischen Risiken für Defensive sprechen. Von den Spannungen zwischen den USA und Russland nach dem US-Raketenangriff auf einen Militärflugplatz in Syrien am Freitag profitierten allerdings Energiewerte dank weiter gestiegener Ölpreise.

Der Gesamtmarkt tritt aber weiter auf der Stelle: Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Montag mit einem minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 20 658,02 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,07 Prozent vor auf 2357,16 Punkte. Der Auswahlindex der Technologiewerte NASDAQ 100 stieg um 0,06 Prozent auf 5421,68 Punkte.

Auch der Blick gen koreanischer Halbinsel sorgt für Nervosität. Die USA haben als Reaktion auf jüngste nordkoreanische Raketentests ihren Flugzeugträger "USS Carl Vinson" mit seinen Begleitschiffen in Richtung Westpazifik in Bewegung gesetzt. Nach Einschätzung von US-Experten trifft das weitgehend isolierte Nordkorea derzeit Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest./ag/he