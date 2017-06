Aktien New York Schluss: Weitere Gewinnmitnahmen bei Tech-Werten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kursrutsch bei den Technologiewerten hat sich am Montag mit gebremstem Schaum fortgesetzt. Die Anleger seien sich aber unsicher, ob sie sich auf einen größeren Rückschlag einstellen müssten oder es sich lediglich um eine Pause nach der jüngsten Rekordrally handele, sagte Neil Wilson von ETX Capital.

Für den NASDAQ 100 ging es zu Wochenbeginn um 0,59 Prozent auf 5708,18 Punkte abwärts. Zwischenzeitlich hatte der Auswahlindex aber noch rund 75 Punkte tiefer gelegen und damit in zwei Handelstagen 4,3 Prozent verloren. Verunsichert habe die Investoren die Warnung von Goldman Sachs, dass einige Tech-Schwergewichte inzwischen etwas überbewertet seien, so Wilson. Ersten Gewinnmitnahmen am Freitag seien nun weitere Verkäufe gefolgt.

Stabiler zeigten sich weiter der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500), die vor dem Wochenende noch erneut Rekordstände erreicht hatten. Der US-Leitindex büßte 0,17 Prozent auf 21 235,67 Punkte ein und der S&P sank um 0,10 Prozent auf 2429,39 Punkte./ag/he