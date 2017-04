Aktien New York Schluss: Wenig Konkretes zur Steuerreform dämpft die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Wenig konkrete Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin zur geplanten Steuerreform haben die Stimmung der Anleger im späten Mittwochshandel gedämpft. "Nach dem ganzen Hype, den es zuvor wegen der Steuerpläne gegeben habe, seien die Ankündigungen nicht ausreichend gewesen, um die Märkte weiter deutlich nach oben zu treiben", kommentierte Marktanalyst Neil Wilson vom Handelshaus ETX Capital.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,10 Prozent tiefer bei 20 975,09 Punkten, nachdem er vor der Pressekonferenz mit Mnuchin am Abend (MESZ) noch bis auf 21 070,90 Punkte gestiegen war. Bereits vor dem Börsenstart am Mittwoch hatte Mnuchin die "größte Steuersenkung" und die "größte Steuerreform" in der Geschichte der USA angekündigt, mit sinkenden Unternehmenssteuern von 35 auf 15 Prozent.

Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gab um 0,05 Prozent auf 2387,45 Punkte nach. Die Technologie-Börsen Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und NASDAQ 100 stiegen zunächst auf Höchststände, notierten zum Handelsende aber prozentual unverändert bei 6025,23 Punkten beziehungsweise 0,13 Prozent tiefer bei 5541,09 Punkten./ajx/he