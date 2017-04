Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor Frankreich-Wahl

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Erneut durchwachsene US-Konjunkturdaten und Geschäftsberichte von Unternehmen gaben den Aktienkursen am Freitag ebenso wenig eine Richtung vor wie ein Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump kommende Woche seine Pläne für massive Steuersenkungen vorlegen will. Am Vortag hatte eine ähnliche Meldung die Kurse noch etwas angetrieben.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den unspektakulären Handelstag 0,15 Prozent tiefer bei 20 547,76 Punkten. Auf Wochensicht schaffte der New Yorker Leitindex aber dennoch ein Plus von knapp einem halben Prozent. Die anderen US-Indizes konnten am Freitag ebenfalls nicht an ihre gute Entwicklung vom Vortag anknüpfen: Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) sank um 0,30 Prozent auf 2348,69 Punkte und der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 verlor 0,03 Prozent auf 5442,05 Zähler./gl/he