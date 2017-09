Aktien New York: Technologiewerte gewinnen - Dow knapp im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben sich die Technologie-Aktien zur Wochenmitte erneut besser entwickelt als die Standardwerte. So rückte der technologielastige NASDAQ 100 zuletzt um 0,75 Prozent auf 5925,51 Punkte vor, während der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nur ein Plus von 0,09 Prozent auf 22 305,22 Punkte verbuchte. An den vier Handelstagen davor hatte der Dow jeweils moderate Verluste verzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500-Index (S&P 500) ging es bislang um 0,26 Prozent auf 2503,21 Punkte hoch.

Daten vom US-Immobilienmarkt hatten am Mittwoch enttäuscht. So war die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe - auch schwebende Hausverkäufe genannt - im August überraschend stark gefallen. Die zuvor veröffentlichten Aufträge für langlebige Güter im August waren dagegen unerwartet deutlich gestiegen.

Längere Zeit nicht mehr im Fokus, stehen an diesem Mittwoch auch die Steuerpläne des US-Präsidenten wieder einmal auf der Agenda. Medienberichten zufolge will Donald Trump diese nun am späteren Abend mitteleuropäischer Zeit vorlegen. Dabei sollen vor allem Unternehmen deutlich entlastet werden.

Unter den Einzelwerten verloren die Aktien von Nike am Dow-Ende mehr als 3 Prozent. Sinkende Verkäufe im Heimatmarkt und eine Absatzflaute bei der Zweitmarke Converse hatten dem Sportartikelriesen zu schaffen gemacht. Der Umsatz im Geschäftsquartal bis Ende August war etwas hinter den Erwartungen geblieben. Nike hatte die Zahlen am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt. Kurszielsenkungen durch einige Analysehäuser kamen am Mittwoch hinzu.

Fest präsentierten sich indes Bankenwerte. Goldman Sachs und JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) rückten als die beiden besten Werte im Dow um jeweils mehr als 2 Prozent vor. Händler verwiesen dazu auf die gestiegenen Renditen am Anleihemarkt und begründeten diese mit einer Mischung aus steuer- und geldpolitischen Erwartungen an Trump und die Notenbank Fed. Jüngste Äußerungen der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen wurden in Richtung Zinsanhebung interpretiert. Banken sind für gewöhnlich Profiteure anziehender Zinsen.

Unter den Technologie-Werten zogen die Anteilscheine von Micron (Micron Technology) um mehr als 8 Prozent an. Der Chiphersteller hatte mit seinem Gewinn im vierten Geschäftsquartal positiv überrascht. Zudem profitierten im Tech-Sektor Amazon und Netflix mit einem Plus von 1 beziehungsweise 1,5 Prozent von positiven Aussagen der US-Bank Wells Fargo.

Sorgen bereiteten hingegen den Anlegern von Bombardier (Bombardier B) die Pläne der US-Regierung, wegen des Vorwurfs unfairer Subventionen hohe Strafzölle gegen Flugzeuge des kanadischen Herstellers zu verhängen. Bombardier-Aktien reagierten mit hohen Kursverlusten von mehr als 8 Prozent darauf./ajx/he