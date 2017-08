Aktien New York: US-Börsen richtungslos - Dow minimal im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich im bisherigen Handelsverlauf am Montag weitgehend richtungslos gezeigt. Nach einem zunächst etwas schwächeren Geschäft wurden anschließend leichte Gewinne verzeichnet. Zuletzt hielten sich Dow und S&P 500 minimal im Plus, während die Nasdaq-Börsen etwas nachgaben.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,05 Prozent auf 21 684,67 Punkte zu. Ende vergangener Woche war der Wall-Street-Index auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es zum Wochenstart um 0,06 Prozent auf 2427,11 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,17 Prozent auf 5780,97 Punkte.

Im Verlauf dieser Handelswoche steht die Zentralbankkonferenz in Jackson Hole im Mittelpunkt. Bis dahin dürfte es voraussichtlich weitgehend ruhig zugehen. Das vom 24. bis 26. August dauernde Treffen ist hochrangig besetzt. Sowohl die Vorsitzende der amerikanischen Notenbank, Janet Yellen , als auch EZB-Präsident Mario Draghi nehmen teil. "Händler warten gespannt darauf, mehr über die Pläne der beiden Notenbanken zu erfahren", schrieb Analyst Craig Erlam in einem Marktkommentar.

Unter den 30 Dow-Werten gaben die Nike-Aktien mit minus 2,57 Prozent auf 53,54 US-Dollar am deutlichsten nach. Belastend wirkten negative Analystenstudien. So stufte Jefferies die Aktie des US-Sportartikelherstellers von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 75 auf 60 US-Dollar. Jüngste Branchendaten legten nahe, dass die Wachstums- und Margenentwicklung von Nike mit Risiken behaftet sei und sich der Wettbewerb am Heimatmarkt verschärfe, warnte Experte Randal Konik. Goldman-Sachs-Analystin Lindsay Drucker Mann verwies auf allgemein schwache Geschäftstrends großer US-Einzelhändler und senkte ihr Kursziel für Nike von 63 auf 58 Dollar.

Die Papiere von Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) gewannen an der New Yorker Börse Nyse 6,60 Prozent. Einem Bericht des US-Fachmagazins "Automotive News" zufolge ist der chinesische Autohersteller Great Wall Motor an einer Übernahme der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Autoherstellers interessiert. Die Analysten von Morgan Stanley schätzten den Marktwert von Jeep auf mehr als 20 Milliarden Euro.

Die Anteile des Diätprodukte- und Kosmetikanbieters Herbalife stiegen an der Nyse um 11,41 Prozent. Der Konzern, an dem der Multimilliardär Carl Icahn beteiligt ist, beendete Gespräche mit Investoren über einen Rückzug von der Börse. Nun sollen eigene Aktien im Volumen von bis zu 600 Millionen Dollar zurückgekauft werden.

Die Aktien großer US-Stahlkonzerne wie US Steel (United States Steel) und AK Steel gaben um jeweils rund ein Prozent nach. Der US-Präsident will sich laut der "Financial Times", die mit der Sache vertraute Personen zitiert, nun auf die Steuerreformen fokussieren. Die Untersuchung von Stahlexporten sollen dagegen zurückgestellt werden, um Gräben mit seiner Partei, den Republikanern, zu überbrücken.

Schlusslicht im Nasdaq-Auswahlindex waren die Aktien von Tesla mit minus 3,84 Prozent. Nach ihrem Rekordhoch im Juni bei knapp unter 387 Dollar hatten sie keinen Monat später wieder etwas mehr als ein Fünftel an Wert eingebüßt, bevor eine neuerliche leichte Erholung einsetzte. Inzwischen fallen sie nun wieder den dritten Handelstag in Folge./ck/he