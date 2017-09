Aktien Osteuropa Schluss: Börsen gehen uneinheitlich ins Wochenende

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - An den größeren osteuropäischen Börsen hat es vor dem Wochenende keine klare Tendenz gegeben. Während die Leitindizes in Warschau und Moskau den positiven Vorgaben der europäischen Märkten folgten, gaben die Kurse in Ungarn deutlicher nach. In Prag traten die Kurse auf der Stelle.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,40 Prozent auf 2910,42 Zähler. Der breiter gefasste Wig gewann 0,36 Prozent auf 65 208,48 Punkte. Die Aktien von PKP Cargo gewannen nach Halbjahreszahlen 1,52 Prozent. Das Logistikunternehmen erzielte einen Gewinn, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust zu Buche gestanden hatte. Größter Gewinner waren die Papiere der Schuhhandelskette CCC mit einem Kursplus von 3,36 Prozent.

Mit dem ungarischen Bux ging es um 0,98 Prozent auf 37 719,90 Punkte abwärts. Die Aktien der vier Schwergewichte im Bux schlossen sämtlich im Minus: MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) gaben 0,20 Prozent ab und Papiere des Ölkonzern Mol 0,67 Prozent. OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) verloren 1,58 Prozent und Aktien von Gedeon Richter 1,02 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss quasi unverändert mit 1021,97 Zählern. Unter den Bankaktien zeichnete sich kein eindeutiger Trend ab. Während die Aktien der Erste Group mit einem Plus von 0,53 Prozent nach oben kletterten, gaben Moneta Money Bank 0,59 Prozent ab. Komercni Banka verloren 0,27 Prozent.

In Moskau stieg der RTS-Interfax-Index (RTS) um 0,43 Prozent auf 1100,58 Punkte./bel/APA/bek/jha/