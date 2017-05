Aktien Osteuropa Schluss: Erholung nach jüngsten Verlusten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Zum Wochenausklang sorgte eine positive Stimmung an den internationalen Leitbörsen auch am polnischen Aktienmarkt für höhere Kurse. Marktteilnehmer sprachen von einer Erholungsbewegung nach den jüngsten Verlusten im Zuge des US-Polit-Chaos. "Die Affären um Trumps Russland-Kontakte und in Sachen FBI könnten sich zu einer echten Krise ausweiten, die jegliche Steuerpläne und wachstumsfördernde Ambitionen lähmt", formulierte ein Analyst des Handelshauses CMC Markets.

Der Warschauer Wig-30 legte um 1,6 Prozent auf 2671,98 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 1,40 Prozent auf 60 739,85 Punkte. In einer Branchenbetrachtung ging es vor allem mit Werten aus den Bereichen Energie und Finanzen merklich nach oben.

Die PGE-Papiere zogen fünf Prozent an. Das Energieunternehmen schloss den Zukauf von Vermögenswerten von der französischen EDF (EDF (Electricité de France)) im Volumen von 4,5 Milliarden Zloty ab.

Die Aktien des Versicherers PZU zogen um 4,7 Prozent an. Grupa-Lotos-Anteilsscheine legten um 4 Prozent zu und die Papiere von Energa gewannen 3,3 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX stieg um 0,89 Prozent auf 34 835,80 Punkte. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten zeigte MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications). Die Aktien des Telekomkonzerns verteuerten sich um 2,2 Prozent. Bei der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) gab es ein Kursplus von 1,8 Prozent zu verbuchen. Die MOL-Anteilsscheine (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) gingen hingegen mit einem Minus von 0,65 Prozent ins Wochenende.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 0,83 Prozent auf 1020,13 Punkte. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) verbuchten einen Zuwachs von 1,2 Prozent. Gegen den allgemein positiven Trend fielen die Anteilsscheine der Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 1,7 Prozent.

In Moskau stieg der RTS-Interfax-Index (RTS) um 1,02 Prozent auf 1087,75 Punkte./ste/APA/la/tos