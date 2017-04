Aktien Osteuropa Schluss: Erneut keine einheitliche Richtung

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas am Freitag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Das internationale Börsenumfeld präsentierte sich insgesamt wenig verändert. In Moskau stieg der RTS-Interfax-Index (RTS) um 0,68 Prozent auf 1114,43 Punkte.

In Prag kletterte der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,57 Prozent auf 1007,87 Punkte hoch. Unter den Schwergewichten mussten nur CEZ (CEZ AS) ein Minus von 0,3 Prozent hinnehmen. Einheitlich aufwärts ging es im Finanzbereich. Erste Group (Erste Group Bank) gewannen 0,6 Prozent. Komercni Banka (Komercni Banka AS) legten um 0,5 Prozent zu und Moneta Money Bank um 1,1 Prozent.

In Budapest schloss der ungarische Leitindex BUX mit minus 0,01 Prozent auf 32 956,30 Punkte kaum verändert. Unter den Schwergewichten zeigte MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) mit einem Minus von 0,62 Prozent die deutlichste Veränderung. Am anderen Ende der Kursliste rückten die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 0,58 Prozent vor. Die Aktien des Ölkonzerns MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) gaben um 0,3 Prozent nach und die Pharma-Aktien Gedeon Richter um 0,24 Prozent.

In Warschau verlor der polnische WIG-30 0,19 Prozent auf 2719,66 Punkte. Der breiter gefasste WIG gab um 0,14 Prozent auf 61 644,56 Punkte nach. Es ging vor allem bei einigen Finanzwerten nach unten. Die Papiere der Bank Zachodni büßten 2,7 Prozent ein. Die Aktien der größten polnischen Bank OTP verloren 1,1 Prozent und Bank Pekao 0,9 Prozent./ste/APA/ajx/tos