Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne zum Wochenstart

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn zugelegt. Besonders deutlich ging es für den Moskauer RTS-Interfax-Index (RTS) aufwärts, der nach zwei schwächeren Handelstagen 1,84 Prozent auf 1119,98 Punkte gewann.

Der Warschauer WIG-30 stieg um 0,27 Prozent auf 2722,61 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte um 0,32 Prozent auf 61 795,32 Punkte zu. Gefragt waren vor allem Finanzwerte: Die Versicherungsaktien von PZU gewannen 2,1 Prozent, Papiere der Alior Bank legten 1,4 Prozent zu. Anteile der Bank Zachodni und MBank verteuerten sich jeweils um 0,7 Prozent.

Die Aussicht auf eine Verlängerung der Förderbeschränkung durch die OPEC-Staaten gab Ölpreisen und Papieren der Ölkonzerne Auftrieb. Die Papiere von PKN Orlen verbuchten ein Plus von 1,6 Prozent.

An der Budapester Börse rückte der Leitindex BUX um 0,08 Prozent auf 34 462,02 Punkte vor. Bremsend wirkten die Kursverluste des Schwergewichtes MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt). Die Papiere des Öl- und Gasunternehmens konnten sich dem Branchentrend nicht anschließen und sanken um 0,65 Prozent.

Im Finanzbereich konnten Anteile der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) ein weiteres Plus von 0,18 Prozent verbuchen. Zum Wochenausklang hatten die OTP-Papiere im Zuge positiv aufgenommener Quartalszahlen klar zugelegt. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) schlossen mit einem Kursgewinn von 0,64 Prozent und die Pharmaaktie Gedeon Richter verbuchte einen Aufschlag von 0,72 Prozent.

In Prag ging es für den PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,25 Prozent auf 1020,51 Punkte aufwärts. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) schlossen mit einem Zuwachs von 0,50 Prozent. Im Finanzbereich legten Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) um 1,05 Prozent zu. Papiere der Branchenkollegen Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Moneta Money Bank traten weitgehend auf der Stelle./ste/APA/ag/stk