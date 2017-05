Aktien Osteuropa Schluss: Insgesamt richtungslos - Budapest sehr fest

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Ohne klaren Trend sind Osteuropas wichtigste Aktienmärkte ins Wochenende gegangen. Dabei stach die ungarische Börse mit einem satten Plus heraus. Der Moskauer RTS-Interfax-Index (RTS) sank hingegen um 0,55 Prozent auf 1099,75 Punkte.

Der ungarische Leitindex BUX gewann 1,70 Prozent auf 33 435,53 Punkte. Thema des Tages war der Quartalsausweis der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), deren Aktien um 2,85 Prozent zulegten. Das Finanzhaus steigerte den Konzerngewinn im abgelaufenen Jahresviertel um klare 54 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten verbuchten MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt)-Papiere ein Plus von 2,87 Prozent. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) stiegen um 0,21 Prozent, während Gedeon Richter um 0,50 Prozent nachgaben.

Der Prager Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) rückte um 0,51 Prozent auf 1017,96 Punkte vor. Die Papiere der Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) verbuchten einen Kurszuwachs von 1,50 Prozent. Erste Group (Erste Group Bank) legten um 0,7 Prozent zu. Die Papiere der Komercni Banka (Komercni Banka AS) gingen mit einem Plus von 0,5 Prozent ins Wochenende und Moneta Money Bank schlossen 0,1 Prozent höher.

Der Warschauer Auswahlindex WIG-30 sank um 0,12 Prozent auf 2715,34 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,01 Prozent auf 61 595,38 Punkte. Vor allem Werte aus dem Energiebereich standen auf den Verkaufslisten der Anleger weit oben. Die PGE-Papiere rasselten um 6,15 Prozent nach unten. Tauron (TAURON Polska Energia SA) Polska Energy büßten 1,4 Prozent an Kurswert ein und Energa verbilligten sich um 0,6 Prozent. Klar aufwärts ging es hingegen mit den Aktien des Kupferunternehmens KGHM mit plus 2,0 Prozent. PKO Bank verzeichneten ein Kursplus von 1,1 Prozent./ste/APA/edh/stk