Aktien Osteuropa Schluss: Moderate Verluste - Börsen Moskau und Prag geschlossen

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Polen und Ungarn sind überwiegend mit leichten Kursabschlägen in die neue Woche gestartet. Der pro-europäische Wahlausgang in Frankreich am Sonntag konnte nicht beflügeln. Der Sieg von Emmanuel Macron bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich sei bereits im Vorfeld eingepreist worden, hieß es. Die Börsen in Tschechien und Russland blieben wegen Feiertagen geschlossen.

Der ungarische Leitindex BUX sank um 0,06 Prozent auf 32 844,67 Punkte. In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld sprachen Marktteilnehmer von wenig Bewegung nach den starken Freitagsgewinnen. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns Mol gewannen 0,5 Prozent. Unter den weiteren ungarischen Schwergewichten verbilligten sich die Papiere des Pharmaunternehmens Gedeon Richter um 0,75 Prozent. MTelekom stiegen um 0,2 Prozent. Bei der OTP Bank gab es ein Minus von 0,19 Prozent zu sehen.

Der Warschauer Auswahlindex Wig-30 fiel um 0,30 Prozent auf 2714,60 Punkte. Der breiter gefasste Wig büßte 0,23 Prozent auf 61 687,05 Punkte ein. Die Aktien von Orange Polska fuhren ein Kursplus von 2,7 Prozent ein. Die Papiere des Kupferunternehmens KGHM fielen hingegen um 3,9 Prozent. Die Titel des Ölkonzerns PKN Orlen stiegen um 1,4 Prozent. Die Aktien der größten polnischen Bank PKO verbilligten sich um 2,3 Prozent./ste/APA/edh/mis