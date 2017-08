Aktien Osteuropa Schluss: Nachlassende Sorgen um Nordkorea stützen die Kurse

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Mit der Entspannung an den führenden europäischen Aktienmärkten haben auch die Investoren an Osteuropas Börsen am Mittwoch wieder etwas mehr Zutrauen gefasst. Während am Vortag ein erneuter Raketentest Nordkoreas die Investoren verunsichert hatte, ließen die Sorgen um den Konflikt wieder etwas nach. In Warschau und Prag lagen vor allem Finanzwerte vorn.

Der polnische Wig-30 stieg um 0,95 Prozent auf 2898,99 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,88 Prozent auf 64 957,87 Punkte. Auf Unternehmensseite machten die Banktitel von PKO ihre Vortagesverluste wieder wett und stiegen um 2,30 Prozent. Die Anteilscheine der Bank Zachodni WBK gewannen 2,56 Prozent. Die Aktien von Bank Pekao legten um 1,46 Prozent zu. Abschläge verzeichneten Papiere der Energiebranche. Energa fielen um 0,85 Prozent und Tauron (TAURON Polska Energia SA) verloren 1,74 Prozent.

In Prag stieg der PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,74 Prozent auf 1028,87 Zähler. Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) setzten sich mit einem Plus von 1,69 Prozent an die Spitze des Index. Die Anteilscheine von VIG legten um 1,39 Prozent zu. Im schwachen Fahrwasser der Ölbranche schlossen die Aktien von Unipetrol unverändert.

Der ungarische Leitindex BUX stieg um 0,70 Prozent auf 37 903,88 Punkte, allerdings bei deutlich geringeren Börsenumsätzen als am Vortag. Aktien von Gedon Richter legten um 1,69 Prozent zu.

In Moskau schloss der RTS-Interfax-Index (RTS) 1,58 Prozent höher bei 1084,41 Punkten./mad/APA/bek/mis/he