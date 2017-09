Aktien Osteuropa Schluss: Nordkorea-Konflikt lastet auf den Kursen

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Abwärts ist es zum Wochenbeginn an den großen osteuropäischen Aktienmärkten gegangen. Lediglich die Börse in Prag konnte sich dem allgemeinen Abwärtssog entziehen, der Leitindex legte leicht zu. Die Eskalation des Nordkorea-Konflikts zog die Kurse nach unten. Nordkorea hatte eigenen Angaben zufolge am Sonntag eine Wasserstoffbombe getestet. Die USA drohten dem Land daraufhin mit einer massiven militärischen Antwort.

Der Warschauer WIG-30 verlor 0,23 Prozent auf 2903,81 Zähler. Der breiter gefasste Wig gab 0,26 Prozent auf 65 038,75 Punkte ab. Größter Kursverlierer im Wig-30 waren die Aktien von Orange Polska. Nach der Vorstellung einer Strategie des Telekomdienstleisters für die kommenden Jahre sackte die Aktie um 7,87 Prozent ab. Aktien der Schuhhandelskette CCC stiegen auf ein neues Rekordhoch, das Papier gewann 5,28 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux verlor 0,68 Prozent auf 37 465,26 Punkte. Die vier Schwergewichte des Bux gaben allesamt nach: MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) fielen um 0,82 Prozent und die Aktien des Ölkonzern Mol um 1,12 Prozent. Die Anteilsscheine des Pharmaunternehmens Gedeon Richter büßten 0,76 Prozent ein. OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) verloren 0,24 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann dagegen 0,41 Prozent auf 1026,16 Zähler. Hier stützten die Bankaktien: So führten Komercni Banka (Komercni Banka AS) den Index mit plus 0,82 Prozent an. Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) verbesserten sich um 0,31 Prozent. Moneta Money Bank verzeichneten einen Kursaufschlag von 0,13 Prozent.

In Moskau fiel der RTS-Interfax-Index (RTS) um 0,80 Prozent auf 1091,83 Punkte./sto/APA/bek/jha/