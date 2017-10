Aktien Osteuropa Schluss: Prag und Warschau schwächer - Klare Gewinne in Moskau

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Freitag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. In einem eher verhaltenen europäischen Börsenumfeld waren die Vorzeichen in Prag und Warschau negativ. In Budapest dagegen ging der Handel moderat im Plus zu Ende. Noch größer waren die Gewinne in Moskau, wo der RTS-Interfax-Index (RTS) um 1,11 Prozent auf 1156,64 Punkte stieg.

In Budapest legte der BUX um 0,32 Prozent auf 38 894,88 Zähler zu. Unter den Schwergewichten waren die Mol (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt)-Papiere mit plus 2,3 Prozent eine Stütze für den ungarischen Leitindex. Am anderen Ende der Kurstafel gingen Gedeon Richter aber mit einem Minus von 1,5 Prozent ins Wochenende. Die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) verloren moderate 0,2 Prozent.

Die Warschauer Börse ging erneut mir Kursverlusten aus dem Handel. Der Wig-30 fiel um 0,45 Prozent auf 2907,40 Punkte, während der breiter gefasste Wig 0,32 Prozent auf 65 318,72 Einheiten verlor. Werte aus dem Energiebereich standen unter Druck: Tauron (TAURON Polska Energia SA) Polska Energy sackten um 2,4 Prozent ab und Energa büßten 2 Prozent ein. Auch im Finanzbereich überwogen die negativen Vorzeichen. Alior Bank, PKO und MBank verloren zwischen 0,8 und 0,6 Prozent.

An der Prager Börse schloss der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,17 Prozent schwächer bei 1053,08 Punkten. Die schwergewichtigen Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) standen mit etwas mehr als 1 Prozent Minus unter Druck. Schlusslicht war aber die Telekomaktie von O2 Czech Republic mit einem Kursrutsch um 2,4 Prozent. Im Energiebereich dagegen gingen die Anteilscheine von CEZ (CEZ AS) mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent ins Wochenende./ste/APA/tih/he