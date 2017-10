Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend freundlich

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Mehrheitlich leicht im Plus sind die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel gegangen. In einem eher verhaltenen europäischen Börsenumfeld verzeichnete lediglich die polnische Börse am Ende negative Vorzeichen.

Der Warschauer Wig-30 sank um 0,40 Prozent auf 2920,48 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,31 Prozent auf 65 529,10 Einheiten. Unter den Einzelwerten stiegen Asseco-Aktien um 1,35 Prozent. Medien zufolge erwartet der IT-Konzern, dass der Verkauf des israelischen Unternehmens Formula Systems den Nettogewinn im ersten Halbjahr 2017 um 330 bis 360 Millionen Zloty erhöhen wird. Bei den Nebenwerten zogen die Titel von Budimex um 6,41 Prozent an. Der Baukonzern hatte den Nettogewinn im dritten Quartal um 25 Prozent gesteigert.

In Prag gewann der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,05 Prozent auf 1054,88 Punkte. Auf Unternehmensseite teilte CEZ mit, 100 Milliarden Kronen in weitere Öko-Maßnahmen für Braunkohlekraftwerke investiert zu haben. Die Titel des Energieversorgers gingen kaum verändert aus dem Handel. Hingegen zogen die Papiere des Medienunternehmens CETV an der PX-Spitze um 2,18 Prozent an. Die Bankaktien Komercni Banka (plus 1,19 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 0,66 Prozent) verzeichneten ebenfalls klare Kursaufschläge. Deutliche Verluste mussten die Anteilsscheine des Telekomkonzerns O2 C.R. (minus 1,94 Prozent) und die Aktien von Pegas Nonwovens (minus 2,55 Prozent) hinnehmen.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,83 Prozent auf 38 772,08 Zähler zu und verzeichnete damit den bereits fünften Handelstag in Folge Kursgewinne. Bei den Einzelwerten stachen die Aktien des Öl- und Gaskonzerns Mol mit einem Plus von 2,65 Prozent hervor. Die Titel der OTP Bank stiegen um 0,57 Prozent. Hingegen gaben die Anteilscheine des Pharmaunternehmens Gedeon Richter um 0,67 Prozent nach. Die Papiere von Magyar Telekom beendeten den Handelstag unverändert zum Vortag.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index (RTS) schloss 0,06 Prozent fester bei 1143,96 Punkten./dkm/APA/edh/he