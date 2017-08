Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Börse Warschau legt kräftig zu

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Warschauer Börse hat zum Wochenbeginn die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas mit Gewinnen angeführt. Der WIG-30 stieg am Montag um 2,02 Prozent auf 2909,96 Punkte und verbuchte damit den dritten Gewinntag in Folge, angetrieben von Kursaufschlägen nach Unternehmenszahlen. In Budapest legte der Leitindex Bux nur leicht zu und in Prag trat der PX-Index quasi auf der Stelle.

Am Donnerstag werden detaillierte Wachstumsdaten für Polen veröffentlicht. Einer ersten Schnellschätzung zufolge wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 3,9 Prozent im Vergleich zum zum Vorjahresquartal, hieß es in einem Kommentar der Erste Group. Die Papiere der PKO Bank zogen nach der Vorlage von Quartalsergebnissen um 2,28 Prozent an. Papiere des Baukonzerns Polimex-Mostostal sprangen nach Halbjahreszahlen um fast 6 Prozent nach oben.

An der Budapester Börse gewann der ungarische Leitindex Bux 0,23 Prozent auf 38 097,59 Punkte. Unter den Einzelwerten bauten MTelekom ihre jüngsten Gewinne aus und zogen um 0,62 Prozent an. Für die Aktien der OTP Bank ging es um 0,38 Prozent nach oben und die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter stiegen um 0,60 Prozent. Die Aktien des Ölunternehmens MOL-fielen hingegen um 0,23 Prozent.

In Prag war der PX-Index mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 1035,91 Zähler kaum verändert. Die Aktien der Erste Group sanken um 0,37 Prozent, nachdem sie vor dem Wochenende in einem starken europäischen Bankenumfeld noch kräftig zugelegt hatten. Die Anteilsscheine der Moneta Money Bank verloren 0,26 Prozent, während die Aktien der Komercni Banka um 0,30 Prozent stiegen. Größter Gewinner im PX waren die Papiere des Energiekonzerns CEZ mit plus 0,50 Prozent.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index (RTS) gewann 0,78 Prozent auf 1068,75 Punkte.