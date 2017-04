Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Während in Ungarn Gewinne verbucht wurden, kamen die Börsen in Warschau und Tschechien kaum vom Fleck. In Russland gab der Aktienmarkt nach.

Der russische RTS-Interfax-Index (RTS) fiel nach drei freundlichen Handelstagen in Folge nun um 0,32 Prozent auf 1148,75 Punkte.

In Warschau trat der WIG-30 mit plus 0,05 Prozent auf 2597,47 Punkte nahezu auf der Stelle. Der breiter gefasste WIG legte um 0,06 Prozent auf 59 406,36 Punkte zu. Die Aktien des Chemiekonzerns Synthos gewannen bei gutem Volumen 4,52 Prozent. Größere Abgaben hingegen verbuchten die Aktien der Stromkonzerne Energa mit minus 3,02 Prozent und Tauron, die um 2,11 Prozent nachgaben.

In Prag gab der tschechische Leitindex PX um minimale 0,08 Prozent auf 979,97 Punkte nach. Das Handelsvolumen lag bei 0,74 (Vortag 0,95) Milliarden tschechischen Kronen. Stark gefragt waren unter den Einzelaktien die Papiere von Moneta, die bei gutem Volumen um 1,45 Prozent zulegten. Leichte Abgaben gab es unter den Finanzwerten. Komercni Banka etwa sanken um 0,91 Prozent.

Im Fokus stand in Tschechien an diesem Tag aber vor allem die Währung. Mehr als drei Jahre nach Einführung eines Wechselkursziels lässt die tschechische Notenbank ihre Währung nun wieder frei schwanken. Der Kurs der Krone stieg nach Aufhebung des Kursziels um etwa eineinhalb Prozent. Für einen Euro mussten am späten Nachmittag 26,6 Kronen gezahlt werden.

In Budapest stieg der ungarische Leitindex BUX um 0,46 Prozent auf 32 553,53 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,21 (Vortag: 17,9) Milliarden Forint. Unter den BUX-Schwergewichten legten OTP Bank um 1,68 Prozent zu. Die Aktien des Ölkonzerns MOL gewannen bei gutem Volumen 0,68 Prozent, während Magyar Telekom um moderate 0,21 Prozent stiegen. Die Titel des Pharmakonzerns Richter Gedeon büßten hingegen 1,25 Prozent ein./mik/APA/ck/tos