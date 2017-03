Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist hohe Verluste

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben am Freitag zumeist deutlich im Minus geschlossen. Eine gebremste weltweite Börsenstimmung lastete zum Wochenausklang auch auf den Aktienmärkten der Region. Zum Abschluss eines starken ersten Quartals verwiesen Marktteilnehmer international auf zurückhaltende Akteure.

Der russische RTS-Interfax-Index (RTS) litt besonders deutlich unter Verlusten bei den stark gewichteten Rohstoffwerten und sackte um 2,07 Prozent auf 1113,76 Punkte ab.

Der ungarische Leitindex BUX verlor 1,59 Prozent auf 31 634,26 Punkte. Zum Wochenausklang wurde damit in Budapest der jüngste Abwärtsschub fortgesetzt. Der Bux verbuchte bereits seinen fünften Verlusttag in den vergangenen sechs Handelstagen.

Unter Verkaufsdruck standen vor allem die MOL-Aktien (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) mit einem Minus von 2,05 Prozent. Das tschechische Energieunternehmen CEZ (CEZ AS) hatte den 7,4-prozentigen-Anteil an den Ölunternehmen verkauft.

Auch die anderen ungarischen Schwergewichte OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) (minus 1,88 Prozent) und MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) (minus 1,03 Prozent) standen auf den Verkaufslisten der Anleger.

Der Warschauer Wig-30 fiel um 1,36 Prozent auf 2516,38 Punkte ab. Der breiter gefasste Wig gab um 1,05 Prozent auf 57 911,31 Punkte nach.

In einer Branchenbetrachtung standen vor allem Werte aus dem Finanzbereich unter Druck. Die Papiere des Versicherers PZU verloren 2,8 Prozent. Die Anteilsscheine von Mbank büßten 2,6 Prozent ein und die von Bank Pekao 2,1 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gab um 0,26 Prozent auf 981,15 Punkte nach. In Prag gab es kaum Unternehmensmeldungen. Im Finanzbereich herrschten mehrheitlich negative Vorzeichen vor. Die Aktien von Komercni Banka (Komercni Banka AS) etwa gaben um 0,7 Prozent nach. Bei den Papieren des ChemiekonzernsUniPetrol aber gab es ein Plus von 1,6 Prozent./ste/APA/la/tos