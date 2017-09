Aktien Schweiz folgen positivem globalen Aufwärtstrend

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag mit gut behaupteter Tendenz den globalen Vorgaben gefolgt. An der Wall Street eilten die Indizes von Rekordhoch zu Rekordhoch und an den übrigen europäischen Börsen dominierten ebenfalls zu Aufschläge. Ein Thema unter den Börsianern war die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Ihre Beschlüsse werden am Mittwoch nach Börsenschluss in der Schweiz verkündet.

Veränderungen bei den Zinsen werden zwar nicht erwartet, wohl aber, dass Notenbankchefin Janet Yellen den Startschuss für die Schrumpfung der auf 4,5 Billionen Dollar aufgeblähten Fed-Bilanz geben wird. Was eine weitere Erhöhung der Leitzinsen noch im laufenden Jahr angeht, wie von der US-Notenbank avisiert, wird die Wahrscheinlichkeit dafür aktuell bei 57 Prozent gesehen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.048 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,53 (zuvor: 115,45) Millionen Aktien. Der europäische Bankensektor legte um 0,6 Prozent zu. Bankenwerte profitierten wegen ihrer Bestände an Staatsanleihen etwas davon, dass Portugal und Irland von den Ratingagenturen Standard & Poor's bzw. Moody's bessere Bonitätsnoten erhalten hatten, wie Händler sagten. UBS und Credit Suisse gewannen 0,7 bzw. 0,1 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs haben zwar das Kursziel für Credit Suisse gesenkt, raten aber weiter zum Kauf der Aktie. Bei der UBS wurde das Kursziel ebenfalls leicht zurückgenommen, die Einstufung "Neutral" wurde bekräftigt.

Die über das Wochenende umgesetzte Neugewichtung von Nestle und Novartis im SMI spielte keine große Rolle mehr. Fonds hätten sich schon länger entsprechend positioniert, hieß es dazu. Nestle gewannen 0,4 Prozent und Novartis verloren 0,4 Prozent. Roche legten um 0,2 Prozent. Grund des Rückfahrens der Indexgewichtung war die Kritik von Fonds, dass Novartis, Roche und Nestle zusammen in der Spitze bis zu 60 Prozent des Indexgewichts ausmachten.

