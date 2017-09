Aktien Schweiz reagieren verhalten positiv auf Fed-Beschlüsse

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag verhalten positiv auf die Beschlüsse der US-Notenbank reagiert. Die Federal Reserve hatte am Vorabend zwar nicht an der Zinsschraube gedreht, bis zum Jahresende aber eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Außerdem kündigte die Fed an, dass ab Oktober mit dem Abbau der aufgeblähten Notenbankbilanz begonnen werden soll. Mit den Verlautbarungen wertete der Dollar deutlich auf, weil am Markt zuletzt eine weitere Zinsanhebung bis zum Jahresende wegen der hartnäckig niedrigen US-Inflation zumindest in Zweifel gezogen worden war.

Der Franken büßte nicht nur zum Greenback ein, sondern auch zum Euro. Der sinkende Frankenkurs stützte den eidgenössischen Aktienmarkt, weil die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Exportwirtschaft dadurch steigt. Aktuelle Daten zeigten, dass die Exporte im August auf Jahressicht deutlich stiegen - die Importe legten jedoch noch stärker zu. Die Regierung in Bern hat derweil ihre Wachstumsprognose für 2017 erneut gesenkt. Danach soll die Wirtschaft aber zu einem stärkeren Wachstum zurückfinden.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.134 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 48,75 (zuvor: 35,1) Millionen Aktien.

Die Aussicht auf steigende US-Zinsen beflügelte europaweit die Finanzwerte. In der Schweiz belegten UBS und Credit Suisse mit Aufschlägen von 1,7 bzw. 1,5 Prozent die ersten Ränge im SMI - Swiss Re gewannen 1,1 Prozent. Auf der anderen Seite verloren kapitalintensive Werte wie jene aus dem Telekommunikationssektor mit der Erwartung steigender Zinsen. Swisscom sanken um 0,4 Prozent.

Nestle will in einer Forschungseinheit in Südfrankreich 400 bis 550 Stellen streichen, die Titel des Lebensmittelkonzerns büßten 0,2 Prozent ein. Jefferies erhöhte das Kursziel für Roche, das Papier legte um 0,8 Prozent zu.

