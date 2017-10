Aktien Schweiz schließen etwas fester - Adecco schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage hat sich in der Schweiz auch am Dienstag fortgesetzt. Der Markt werde weiter von einer positiven Grundstimmung getragen, hieß es. Die US-Börsen haben am Montag wie am Dienstag neue Allzeithochs erreicht und damit auch für die europäischen Märkte ein freundliches Signal gesendet. Allerdings konnte sich der Markt in der Schweiz gegenüber den meisten europäischen Börsen etwas nach oben absetzen und erreichte erneut ein Jahreshoch. Vielerorts herrschte dagegen Stagnation in Ermangelung von Nachrichten zu Wirtschaft und Unternehmen. Zudem blieb die Börse in Deutschland wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.284 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,51 (zuvor: 44,08) Millionen Aktien.

Gegen den Trend gaben Adecco 0,7 Prozent ab und waren damit das Schlusslicht im SMI. Der Personaldienstleister kauft den US-Stellenvermittler Mullin International. Angaben zum Kaufpreis machte Adecco nicht. Die drei Schwergewichte, alle am Vortag stark gesucht, tendierten nun unterschiedlich. Während Nestle mit einem Plus von 1,2 Prozent erneut eine Stütze für den Gesamtmarkt waren, bewegten sich Novartis mit plus 0,1 Prozent und Roche mit minus 0,3 Prozent nur wenig. Die Analysten der Citigroup zeigen sich in einer Studie zum Pharmasektor nun optimistischer zu Novartis, aber skeptischer zu Roche.

Die am Vortag weniger gesuchten Bankenwerte erholten sich. So gewannen UBS 0,5 Prozent und Credit Suisse 0,8 Prozent. Auch Lafargeholcim holten die kräftigen Montagsverluste fast komplett auf und gewannen 1,4 Prozent.

