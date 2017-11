Aktien Schweiz von Roche-Rally beflügelt

ZÜRICH (Dow Jones)--Angeführt von einer Rally bei Roche-Aktien hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit an die Spitze der europäischen Börsen gesetzt. Vor Handelsbeginn hatte es noch Befürchtungen gegeben, die unsichere politische Situation nach dem Scheitern der "Jamaika"-Sondierungen zur Regierungsbildung in Deutschland könnte belasten. Die Politik der größten Volkswirtschaft Europas spielte letztlich keine Rolle in Zürich. Das Scheitern der Regierungsbildung in Deutschland werde weder die europäische Wirtschaft noch die Börsenkurse nachhaltig negativ beeinflussen, hieß es im Handel. Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 9.300 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,2 (zuvor: 50,3) Millionen Aktien.

Roche profitieren von Studien

Für das Roche-Papier ging es zu Wochenbeginn gleich um satte 5,9 Prozent nach oben. Stützend wirkten die Ergebnisse von zwei klinischen Studien, die laut Berenberg besser als erwartet ausgefallen sind. Beide Medikamente haben nach Einschätzung der Analysten Milliardenpotenzial. Zum einen handelt es sich um das Hämophiliemittel Hemlibra zum andern um das Immuntherapiemedikament Tecentriq gegen Lungenkrebs. Roche hatte mitgeteilt, dass ihre Produkte Hemlibra, Tecentriq und Avastin in Phase-III-Studien primäre Endpunkte erreicht hätten.

Hinter Roche kletterten Julius Bär als drittfestester Wert um 2,5 Prozent. Die Bank hat das von ihr verwaltete Vermögen in den ersten zehn Monaten kräftig gesteigert. Die Assets under Management, eine wichtige Kennzahl für eine Privatbank, lagen per Ende Oktober 17 Prozent über der Dezembermarke. Nach einer Kurszielanhebung durch JP Morgan gewannen Swatch 1,7 Prozent. Die Analysten haben vor dem Hintergrund günstigerer Währungsentwicklungen für Swatch ihre Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 angehoben. Zudem hatte sich CEO Nick Hayek positiv zu den Aussichten der Uhrenindustrie geäußert. Richemont zogen um 1,3 Prozent an.

