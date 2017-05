Aktien Wien Schluss: ATX im Plus - Immobilien-Aktien im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX stieg 5,28 Punkte oder 0,16 Prozent auf 3209,58 Einheiten. Der Handelstag verlief aufgrund des Feiertages am Vortag äußerst ruhig. Am Nachmittag stützten die Konjunkturdaten aus den USA. Dort ist die Wirtschaft nicht ganz so schwach in das Jahr gestartet wie bisher gedacht. Kommende Woche dürften vor allem Zahlen zur Inflationsentwicklung in der Eurozone betrachtet werden. Zudem steht mit dem Einkaufsmanagerindex für die Industrie ein wichtiger Frühindikator für den Währungsraum auf dem Kalender.

Branchenseitig rückten Aktien der Immobilienkonzerne in den Fokus der Investoren, denn kommenden Montag legt Immofinanz (plus 0,24 Prozent) Zahlen zum ersten Quartal vor. Die Baader-Bank-Experten erwarten sich vor allem neue Informationen zur geplanten Abstoßung des Russland-Geschäfts.

Auch beim Branchenkompagnon s Immo (minus 0,20 Prozent) steht eine Zahlenvorlage ins Haus. Gerüchte um ein näheres Zusammenrücken mit CA Immo und IMMOFINANZ flammen immer wieder auf und die Experten der Baader-Bank erhoffen sich Klarheit dazu. Sie gehen davon aus, dass sich die Mieterlöse stabil entwickeln werden. Allerdings soll der Nettogewinn nach Minderheiten nur bei 7,5 Millionen Euro liegen, nach 27,0 Millionen Euro im ersten Quartal des Vorjahres.

Für die Analysten der Erste Group bleibt die CA Immo der Branchenliebling. Ihnen gefällt, dass der Konzern seine Landreserven ausnutzen wird. Die Aktien gingen als bester Sektorwert mit plus 1,51 ins Wochenende.

Unterdessen dürften die Anleger von Schoeller-Bleckmann (SBO) Kasse gemacht haben. Die Anteilsscheine hatten zur Wochenmitte nach starker Zahlenvorlage merklich zugelegt. Inzwischen fielen sie um 3,65 Prozent auf 64,98 Euro ans Ende der Kurstafel. Am Mittwoch notierten sie noch zwischenzeitlich bei 69,30 Euro. Der positive Effekt durch eine Verlängerung der OPEC-Förderkürzungen wird derzeit durch eine steigende US-Produktion minimiert, schreiben die Analysten der Erste Group. Sie erwarten, dass der SBO-Kurs volatil bleibt und bestätigen ihr Votum bei "Halten" bei einem Kursziel von 72,30 Euro.

Außerdem verloren die AMAG-Titel 0,79 Prozent. Obwohl die Spezialisten der Erste Group ihr Kursziel von 37,50 auf 47,50 Euro angehoben haben. Als Grund führen sie die robusten Aluminiumpreise an, sehen für diese aber auch ein Risiko wieder zu fallen./mad/APA/she