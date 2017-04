Aktien Wien Schluss: Politische Risiken sorgen für schwachen Wochenstart

WIEN (dpa-AFX) - Politische Sorgen haben am Dienstag die Stimmung an der Wiener Börse getrübt. Der Leitindex ATX fiel um 1,09 Prozent auf 2830,01 Punkte. Damit folgte der Index dem insgesamt schwachen europäischen Börsenumfeld. Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen wegen einer möglichen Eskalation der Lage in Syrien und Nordkorea. Auch das Ergebnis des Verfassungsreferendums in der Türkei sowie die anstehenden Wahlen in Frankreich sorgten für Zurückhaltung.

Zudem will die britische Premierministerin Theresa May überraschend am den 8. Juni Neuwahlen. Sie will sich damit größere Rückendeckung für ihre Brexit-Verhandlungen mit der EU verschaffen.

Unter den Einzelwerten ging es in Wien für die voestalpine-Aktien um 1,82 Prozent nach unten. RHI schlossen 2,65 Prozent. Rohstoff- und Stahlwerte standen europaweit besonders unter Druck.

Unter den Ölwerten rutschten Schoeller-Bleckmann 2,64 Prozent ins Minus und OMV gaben um 1,59 Prozent nach. Auch die Bankenaktien fanden sich auf den Verkaufslisten der Anleger. Erste Group (Erste Group Bank) sanken um 1,77 Prozent und Raiffeisen (RBI) knüpften mit minus 2,19 Prozent an ihre jüngsten Verluste an./ger/APA/mis