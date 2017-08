Aktienmärkte kämpfen! Fondsmanager gibt Einblick in seine USA Strategie!

Die US-Aktienmärkte kämpfen um den Aufwärtstrend und um die langjährigen Hausse an den US-Märkten. Eine konkrete Absicherungsstrategie wird immens wichtig, sollte der Aufwärtstrend nachhaltig kippen.. Fondsmanager Thomas Timmermann gibt einen Einblick in seine US-Strategie und die Absicherungsverfahren des einzigen aktiv gemanagten ETF in Deutschland. Wo sieht der Fondsmanager den US-Aktienmarkt. Welche Implikationen hätte es, wenn der breite amerikanische Aktien...