Aktionäre der DDR Corporation erhalten 19 Cents Dividende 

Die amerikanische DDR Corporation (ISIN: US23317H1023, NYSE: DDR) zahlt eine Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 0,76 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,41 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite demnach bei 8,09 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 6. Juli 2017 (Record date: 15. Juni 2017). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 230,98 Mio. US-Dollar. Der operative FFO je Aktie lag bei 0,30 US-Dollar nach 0,31 US-Dollar im Vorjahr.

Die DDR Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen mit Firmensitz in Beachwood, Ohio, ist Besitzer oder Betreiber von 309 Einkaufszentren in 35 US-Bundesstaaten und in Puerto Rico.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 38,31 Prozent im Minus (Stand: 11. Mai 2017). DDR hat auf dem aktuellen Kursniveau eine Marktkapitalisierung von 3,47 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

