Aktionäre von Bechtle stimmen über siebte Dividendenanhebung in Folge ab

Der IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703) will eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 10 Eurocent gegenüber dem Vorjahr und wäre die siebte Dividendenerhöhung in Folge. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der Hauptversammlung am Donnerstag ab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 114,58 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,31 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 hat Bechtle ohne Unterbrechung die Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligt.

Darüber hinaus soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von Gratisaktien erhöht werden. Dabei soll auf jede vorhandene Stückaktie eine neue Stückaktie an die Aktionäre ausgegeben werden. Somit wird das Grundkapital als auch die Anzahl der ausgegebenen Aktien verdoppelt. Der anteilige Betrag der einzelnen Aktien am Grundkapital beläuft sich aber weiterhin auf 1,00 Euro. Zugleich reduziert sich das Börsenkursniveau der einzelnen Bechtle Aktie rechnerisch entsprechend, ohne dass hierdurch der reale Wert der Beteiligungen der Aktionäre berührt wird.

Im ersten Quartal 2017 stieg der Umsatz um 13,9 Prozent auf 803,1 Mio. Euro, wie am 10. Mai berichtet wurde. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 16,9 Prozent auf 31,5 Mio. Euro. Zum 31. März waren 7.708 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt, was einem Anstieg zum Vorjahr von 6,0 Prozent entspricht.

Redaktion MyDividends.de