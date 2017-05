Aktionäre von Fuchs Petrolub stimmen über 15. Dividendenanhebung in Folge ab

Die Anteilsinhaber des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub (ISIN: DE0005790430) treffen sich am Freitag zur Hauptversammlung in Mannheim. Das Unternehmen aus dem MDAX will den Inhabern der Vorzugsaktien eine Dividende in Höhe von 0,89 Euro (Vorjahr: 0,82 Euro) und den Inhabern der Stammaktien eine Dividende in Höhe von 0,88 Euro (Vorjahr: 0,81) ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung um 9 Prozent.

Es wäre die 15. Dividendensteigerung in Folge. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 48,52 Euro für die Vorzugsaktien liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,83 Prozent. Fuchs Petrolub strebt an die Dividende jährlich zu steigern, sie zumindest aber auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten.

In den ersten drei Monaten 2017 erhöhte sich der Umsatz um 12 Prozent auf 618 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Organisch ist der Konzern um 9 Prozent gewachsen. Das EBIT kletterte um 11 Prozent auf 94 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern um 13 Prozent auf 66 Mio. Euro. „Der Start in das Jahr 2017 ist erwartungsgemäß sehr gut ausgefallen. Für das Gesamtjahr rechnen wir insgesamt mit einer erfreulichen Geschäftsentwicklung, auch wenn sich die Steigerungsraten des ersten Quartals nicht in gleicher Höhe fortsetzen werden“, so Stefan Fuchs bei Vorlage der Quartalszahlen.

Beim Umsatz geht der Konzern für das Gesamtjahr 2017 von einem Wachstum im Bereich von 4 Prozent bis 6 Prozent aus. Beim EBIT rechnet Fuchs Petrolub mit einer Steigerung zwischen 1 Prozent und 5 Prozent.

Redaktion MyDividends.de

