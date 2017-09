Aktionäre von Hess erhalten 25 Cents Dividende

Die amerikanische Hess Corporation (ISIN: US42809H1077, NYSE: HES) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents ausbezahlen. Der Konzern mit Firmensitz in New York zahlt damit hochgerechnet auf das Gesamtjahr unverändert 1,00 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 41,04 US-Dollar (Stand: 6. September 2017) einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,44 Prozent.

Die Auszahlung der nächsten Dividende erfolgt am 29. September 2017 (Record date: 18. September 2017). Die Hess Corporation wurde 1933 gegründet. Der Konzern forscht weltweit nach neuen Erdölfeldern, fördert, transportiert und raffiniert das Erdöl.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,23 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie des Unternehmens weist an der Wall Street seit Jahresbeginn 2017 ein Kursminus von 34,11 Prozent auf und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,04 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. September 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de