Aktionäre von Newmont Mining erhalten Dividende

Der Goldproduzent Newmont Mining (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird am Donnerstag eine Quartalsdividende von 7,5 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten (Record day war der 14. September 2017). Dies sind 50 Prozent mehr als im Vorquartal bezahlt wurden (0,05 US-Dollar). Newmont hat die Dividende in den letzten Jahren oftmals an den aktuellen Goldpreis angepasst. So erfolgte im April 2014 eine Kürzung um knapp 83 Prozent. Im Oktober 2016 wurde die Ausschüttung um 100 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (2,5 Cents) erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet werden im Moment 0,30 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 37,21 US-Dollar 0,81 Prozent (Stand: 27. September 2017).

Die Newmont Mining Corporation wurde 1921 in New York gegründet und ist seit 1925 börsennotiert. Der Konzern hat heute seinen Firmensitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado. Newmont Mining ist mit ca. 30.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten vertreten und zählt zu den größten Goldproduzenten weltweit.

Seit Jahresanfang liegt der Wert an der Wall Street mit 9,22 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 19,84 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. September 2017).

Redaktion MyDividends.de