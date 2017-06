Aktionäre von Park Electrochemical erhalten 10 Cents Dividende

Der US-Konzern Park Electrochemical (ISIN: US7004162092, NYSE: PKE) wird den Aktionären weiterhin eine Quartalsdividende von zehn US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,40 US-Dollar ausgeschüttet.

Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,19 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 18,29 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2017). Die Auszahlung erfolgt am 1. August 2017 (Record date: 5. Juli 2017). Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,93 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 368,89 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2017, das am 26. Februar 2017 endete, betrug der Umsatz 27,6 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete im Fiskaljahr 2017 einen Umsatz von 114,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 145,86 Mio. US-Dollar).

Die Park Electrochemical Corp. produziert u.a. technologische Aggregate für die Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen ist im Jahr 1954 gegründet worden und verfügt über Produktionsstätten in Singapur, China, Frankreich sowie in den US-Bundesstaaten Connecticut, Kansas, Arizona, Kalifornien und Washington.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de