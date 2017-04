Aktionäre von R.R. Donnelley & Sons erhalten 14 Cents Dividende

R.R. Donnelley & Sons Company (ISIN: US2578672006, NASDAQ: RRD) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,14 US-Dollar je Aktie. Damit werden auf das Gesamtjahr gerechnet 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,78 US-Dollar (Stand: 7. April 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,75 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2017 (Record date: 15. Mai 2017). Das Unternehmen mit Firmensitz in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois, ist 1864 gegründet worden. R.R. Donnelley bietet Kommunikationslösungen und ist außerdem im Verlagswesen tätig.

In den letzten 12 Monaten verlor die Aktie an der Wall Street 27,82 Prozent an Wert. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,88 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,81 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2016 lag der Umsatz bei 6,9 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

