Aktionäre von R. Stahl erhalten eine unveränderte Dividende

Der auf Explosionsschutz fokussierte R. Stahl Konzern (ISIN: DE000A1PHBB5) will eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Neuenstein ab. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,60 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,10 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,93 Prozent.

Der zum Jahresende 2016 schwache Auftragsbestand von 80,7 Mio. Euro führte im 1. Quartal 2017 zu einem Rückgang des Umsatzes auf 65,5 Mio. Euro, wie am 9. Mai mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist dies ein Minus von 8,7 Prozent (Q1 2016: 71,7 Mio. Euro). Der Auftragseingang stieg in den ersten drei Monaten auf 75,8 Mio. Euro, ein Plus von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das EBIT vor Sondereinflüssen belief sich auf -2,3 Mio. Euro (Q1 2016: 3,2 Mio. Euro). Das Periodenergebnis lag bei -3,0 Mio. Euro nach einem Plus von 1,8 Mio. Euro im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand einen Umsatz im Bereich zwischen 285 Mio. Euro und 295 Mio. Euro (2016: 287 Mio. Euro) und für das EBIT vor Sondereinflüssen einen Bereich zwischen 3,5 Mio. Euro und 7,5 Mio. Euro (2016: 7,2 Mio. Euro).

Hauptabnehmer von R. Stahl finden sich in der Gas- und Ölindustrie sowie in der Chemie und Pharmazie. Die Nahrungsmittelbranche, der Schiffbau und die Biokraftstoff-Industrie setzen ebenfalls explosionsgeschützte Produkte ein. Darüber hinaus sind Produkte von R. Stahl in Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen oder Destillerien zu finden.

