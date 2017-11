Alaska Air meldet 30 Cents Dividende

Die Fluggesellschaft Alaska Air Group (ISIN: US0116591092, NYSE: ALK) wird an seine Aktionäre eine Dividende in Höhe von 30 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Dezember 2017 (Record date: 21. November 2017).

Damit zahlt die Alaska Air Group auf das Jahr hochgerechnet 1,20 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 63,65 US-Dollar (Stand: 3. November 2017) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,89 Prozent.

Alaska Airlines, eine Tochterfirma der Alaska Air Group, fliegt insgesamt 118 Städte in Alaska sowie Ziele in Hawaii, Kanada und in Mexiko an. Die Aktie liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 28,27 Prozent im Minus. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,12 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn (GAAP) betrug 266 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de