Alle Verdächtigen nach Anschlag von London wieder frei

London (Reuters) - Alle in Zusammenhang mit dem Anschlag von London Festgenommenen wurden wieder freigelassen.

Es würde gegen niemand Anklage erhoben, teilte die Polizei am Montagabend mit. Am Sonntag waren zwölf Verdächtige festgenommen worden, darunter sieben Frauen. Bei dem Anschlag am Samstagabend auf der London Bridge und im nahegelegenen Viertel Borough Market wurden sieben Menschen getötet und etwa 50 verletzt.