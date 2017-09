Allergan kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an

Das irische Pharmazieunternehmen Allergan (ISIN: IE00BY9D5467, NYSE: AGN) kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Mrd. US-Dollar an. Darüber hinaus untermauert das Management die Zielvorgabe, die Dividende jährlich anzuheben.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern aktuell 2,80 US-Dollar an Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 211,61 US-Dollar (Stand: 25. September 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,32 Prozent.

Allergan hat seinen Sitz in Dublin in Irland und entstand im Jahr 2015 nach der Übernahme des amerikanischen Konkurrenten Allergan durch Actavis für rund 66 Mrd. US-Dollar. In der Folge wurde der Name auf Allergan, Plc geändert. Allergan hat sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten für die Augen- und Hautpflege sowie Neuromodulatoren und weitere Pharmaprodukte spezialisiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2017 mit 0,76 Prozent im Plus – bei einer Marktkapitalisierung von 68,42 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. September 2017).

Redaktion MyDividends.de