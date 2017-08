Alps Electric stellt auf China International Optoelectronic Exposition aus

Der führende Hersteller elektronischer Bauteile in Japan, Alps Electric Co., Ltd., (Alps Electric) (TOKYO:6770) (President: Toshihiro Kuriyama; mit Sitz in Tokio) wird auf der China International Optoelectronic Exposition (CIOE) ausstellen, die ab Mittwoch, dem 6. September 2017 im Shenzhen Convention & Exhibition Center in Shenzhen, Guangdong, China stattfinden wird. Das Unternehmen wird hier seine bewährten Linsenprodukte für optische Kommunikation vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170830006327/de/

Alps Electric CIOE Booth Image (Graphic: Business Wire)

Auf der CIOE, einer der größten Messen der Welt für die Optoelektronikbranche, wird Alps Electric die neuesten Technologien für Linsen für optische Kommunikation und entsprechende Produkte ausstellen, die in Form faseroptischer Komponenten, optischer Laufwerke und Abtasttechnologie für CDs sowie Linsen für Unterseekabel eine mehr als 25-jährige Geschichte auf dem Markt haben.

Angesichts der mit der Verwendung von IoT und AI zunehmenden Menge von Informationen und der Nachfrage nach dementsprechend kleinerer Datenzentrumstechnologie weist die enge, asphärische Glaslinse, die wir als Lösung für Datenzentren einführen, auch inklusive Spannbereich eine Breite von nur 0,6 mm auf. Mit der Linse ist dank der Technologien für optisches Design und Mikrofabrikation, die Alps seit einigen Jahren entwickelt, eine hohe Effizienz innerhalb einer leichten Kupplung möglich. Sie trägt damit zur Beschleunigung der Datenkommunikation bei.

Am Stand von Alps sollen ferner aus unseren Programmen für den On-Board-Produktmarkt die neuesten Technologien angeboten werden, die für die Erfüllung des Bedarfs der Zukunft konzipiert wurden – u. a. asphärische Glaslinsen, die in Objektivtuben für Heads-Up-Displays (HUDs) integriert sind, und hybride Linsen für LIDAR-Systeme, die in selbst-fahrenden Autos eingesetzt werden.

Überblick über die Ausstellung

Bereich: Internationaler Ausstellungsbereich, neuntes Gebäude der Expo für Präzisionsoptik, Linsen und Kameramodule

Stände: 9M14 und 15

Ausgestellte Produkte

• Enge, asphärische Glaslinsen

• Asphärische Glaslinsen, die in Objektivtuben integriert sind

• Hybride Linsen

… und mehr

Geschichte und Erfolge von Alps Electric im Bereich optische Kommunikation

Alps Electric wurde 1948 in Tokio gegründet und hat 1985 die erste asphärische Glaslinse als zentrale Komponente der vom Unternehmen selbst entwickelten CD-Abtasttechnologie entwickelt. Seitdem hat es seine Technologien für optisches Design und optische Fertigung verbessert und 1990 eine der kleinsten asphärischen Glaslinsen für optische Kommunikation entwickelt. Einige Typen davon wurden für die Verwendung in Unterseekabeln eingesetzt, die sehr zuverlässig sein müssen. Das Unternehmen hat daher zu diesem Zeitpunkt einen großen Marktanteil übernommen. Das Unternehmen bedient mit seinem massenhaft produzierten System von solider Qualität mithilfe von Spritzgießtechniken, die das Unternehmen seit seiner Gründung verfeinert, sowie mit verschiedensten Produkten eine breit gefächerte Marktnachfrage.

Aktivitäten von Alps Electric auf dem chinesischen Markt

Im Jahr 1984 begann Alps Electric mit dem Export von Anlagen für die Produktion von Bauteilen für Farbfernseher und begann damit seine Geschäftstätigkeit in China. Die Unternehmensphilosophie besteht darin, "in der lokalen Community verankert zu bleiben und Beiträge zur lokalen Industrie zu leisten". Entsprechend unterhält das Unternehmen sechs Produktionsanlagen, drei Entwicklungsanlagen und sieben Vertriebsbüros in Peking, Shanghai, Dalian, Shenzhen usw.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170830006327/de/