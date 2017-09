Alps Electric wird auf CEATEC JAPAN 2017 ausstellen

Alps Electric Co., Ltd. (TOKIO: 6770)(Präsident: Toshihiro Kuriyama; Hauptbüro: Tokio) wird auf der CEATEC JAPAN 2017 ausstellen, die ab Donnerstag, den 3. Oktober in der Makuhari Messe in der Präfektur Chiba stattfinden wird. Das Unternehmen wird seine neuesten Produkte und Technologien vorstellen, mit denen eine "supersmarte Gesellschaft" vorangebracht werden kann.

Die CEATEC JAPAN 2017 ist Asiens größte allgemeine Ausstellung für alles, was mit cyber-physischen Systemen (CPS) und dem Internet der Dinge (IdD) zu tun hat. Im Rahmen der Ausstellung wird Alps Electric seine neuesten Produkte und Technologien sowie verschiedene Lösungen für die "Gesellschaft 5.0" präsentieren, bei denen die Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), Sensoren, Konnektivität und IdD-Technologie integriert werden, um eine supersmarte Gesellschaft näherrücken zu lassen.

Höhepunkte

HAPTIC™ Trigger Plus



Als Anwendungsform der Force-Feedback-Technologie von Alps Electric liefert HAPTIC™ Trigger Plus viel umfassendere Optionen für die Steuerung eines Geräts für virtuelle Realität (VR). Neben dem Nachstellen von Druck, Vibrationen und Wärmeempfindungen – in früheren Modellen bereits als Funktion enthalten – verfügt HAPTIC™ Trigger Plus über eine neue Funktion, die Fingerbewegungen mittels eines kapazitiven Sensors wahrnimmt. Damit werden die Funktionen von VR-Geräten noch realistischer. Kugelsensor



Diese Demonstration für Kugelabtastung – eine IdD-Anwendung – ist für den viel diskutierten Bereich der Sporttechnologie gedacht. Ein Sensor von Alps Electric (Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit und Geomagnetik) und ein drahtloses Kommunikationsgerät, die in einen offiziellen Baseball integriert sind, messen die Geschwindigkeit und zählen die Umdrehungen eines geworfenen Balls in Echtzeit. Analysen der gesammelten Daten könnte man sich zu Nutze machen, um das Werfen zu verbessern und das Trainingsniveau zu erhöhen.

Übersicht zur Ausstellung Ausstellung: CEATEC JAPAN 2017 Daten: 3. – 6. Oktober 2017 (10 bis 17 Uhr) Veranstaltungsort: Makuhari Messe (Chiba, Präfektur Chiba) Ort des Standes: D042 (Bereich Geräte und Software)

Liste der ausgestellten Lösungen Human-Machine Interfaces Zone (Zone für Mensch-Maschine-Schnittstelle) • HAPTIC™ Trigger Plus • HAPTIC™ Pad • HAPTIC™ Reactor • Zero Border Touch Panel für Autos Sensor Zone (Zone für Sensoren) • Kugelsensor-Demonstration • Umweltsensoren • Bewegungssensoren Connectivity Zone (Zone für Konnektivität) • Kabellose Kommunikationsmodule für Autos • Linsen für optische Kommunikation • Standortinformationssystem IoT Solutions Zone (Zone für IdD-Lösungen) • IdD-Sensor-Netzwerkmodul (Funktionserweiterungstyp) • Arbeiter-Monitoringsystem für Fertigungsbetrieb

