AltaGas meldet Dividende

Die kanadische AltaGas Limited (ISIN: CA0213611001, TSE: ALA) zahlt für den Monat Juni eine Dividende in Höhe von 0,175 kanadischen Dollar (CAD) an die Ivestoren aus. Die Aktionäre erhalten die Dividende am 17. Juli 2017 (Record date: 26. Juni 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Dividende von 2,10 CAD. Beim aktuellen Kursniveau von 30,10 CAD (Stand: 12. Juni 2017) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 6,98 Prozent.

AltaGas ist ein Infrastrukturkonzern, der sich auf die Sektoren Gas, Energie und Wasserversorgung spezialisiert hat. Die Aktie liegt an der Börse Toronto seit Jahresbeginn mit 11,21 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von 5,18 Mrd. CAD.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 771 Mio. CAD (Vorjahr: 611 Mio. CAD). Im Gesamtjahr 2016 lag der Umsatz bei 2,19 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,19 CAD).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de