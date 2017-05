Alter 'Apple I' in Köln für 110 000 Euro versteigert

Kein "Recht auf Reparatur"?

Ein Gesetzesvorhaben in New York soll Unternehmen dazu verpflichten, Einzelteile, Werkzeuge und Anleitungen auch an externe Serviceunternehmen zu verkaufen und Reparaturen so zu erleichtern. Der sogenannte Fair Repair Act ist Apple jedoch ein Dorn im Auge - der Techgigant geht auf die Barrikaden.