Altice startet Aktienrückkauf

Die Kabel-und Telekommunikationgesellschaft Altice beginnt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro. Das Programm startet am Montag und soll bis spätestens 31. August 2018 abgeschlossen sein. Die Aktien sollen im Anschluss vernichtet werden.

Der Konzern kam Mitte August 2017 in die Schlagzeilen, da die Firma des französisch-israelischen Milliardärs Patrick Drahi Gerüchten zufolge ein Angebot für den US-Kabelkonzern Charter Communications vorbereitet. Im Jahr 2015 erwarb Altice Cablevision und stieg so zum viertgrößten Kabelnetzbetreiber in den USA auf.

Altice mit Sitz in Woerden, Niederlande, wurde im Jahr 2001 von dem Milliardär Patrick Drahi gegründet. Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz bei 20,8 Mrd. Euro bei einem operativen Gewinn von 1,62 Mrd. Euro.

Redaktion MyDividends.de