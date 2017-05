Altmaier für engere internationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus

Berlin (Reuters) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) fordert nach dem Anschlag von Manchester eine weltweit engere Zusammenarbeit gegen Terrorismus.

Der internationale Terrorismus unterscheide nicht nach EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten, sagte Altmaier der "Rheinischen Post" laut Vorabbericht aus der Mittwochsausgabe. Deswegen müsse die Zusammenarbeit zwischen allen Ländern, die vom Terrorismus betroffen seien, dringend verbessert und ausgebaut werden, auch wenn sie keine EU-Mitglieder seien, wie zum Beispiel die Schweiz, Norwegen oder demnächst auch Großbritannien.

In Großbritannien wurde am Dienstagabend nach dem Attentat die Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe angehoben. Das bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne, sagte Premierministerin Theresa May. Die Armee soll die Polizei unterstützen und etwa bei Großveranstaltungen für Sicherheit sorgen. Bei dem Anschlag starben am Montagabend 22 Menschen, darunter auch Kinder. Weitere 59 wurden verletzt.