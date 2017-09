Altmaier kündigt vor Feinstaub-Gipfel individuelle Lösungen an

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Bundesregierung mit den von Feinstaub am meisten belasteten Kommunen am Montag kündigt Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) mehr finanzielle Unterstützung und individuelle Lösungen für einzelne Städte an. "Wir brauchen individuelle Pläne für jede Stadt", sagte Altmaier dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag". Die Lösungen sähen in Kiel anders aus als in München, Stuttgart oder Berlin. Konkret nannte Altmaier etwa die Nachrüstung von Diesel-Bussen in den Kommunen. Zwar sei es gut, wenn jetzt viele Städte auf Elektrobusse umstiegen, sagte er. Bis zum Ersatz aller kommunalen Busse durch Elektrobusse könne es aber sehr lange dauern. Es sei klar, sagte Altmaier, dass zusätzliche Finanzhilfen nötig sind, damit Fahrverbote für Diesel-Autos verhindert werden. "Ohne zusätzliches finanzielles Engagement aller Seiten wird es jedenfalls nicht gehen", sagte er.

